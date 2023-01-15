صادم: حصيلة ضخمة لوفيات كورونا في الصين..

كشفت السلطات الصحية في الصين -امس السبت- عن حصيلة ضخمة لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 5 أسابيع.

وأعلنت بكين تسجيل 60 ألف وفاة تقريبا خلال 5 أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة مطلع ديسمبر الماضي.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي إن الصين سجّلت 59 ألفا و938 حالة وفاة مرتبطة بكورونا بين الثامن من ديسمبر 2022 و12 جانفي 2023.

وتكافح الصين تفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد بعد تخفيف التدابير الخاصة بمكافحته وإلغاء العمل بسياسة “صفر كوفيد”، التي كانت تفرض قيودا مشددة وتضع ضوابط على التجمعات وتلزم بالحجر الصحي.

وكالات