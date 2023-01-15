فتح شباك موحد لاسداء الخدمات المتعلقة بالحملة الانتخابية بمنوبة استعدادا للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

افتتح اليوم الأحد بدار العرابي بمركز رعاية المسنين بمنوبة، فضاء الشباك الموحد الخاص بإسداء جملة من الخدمات المتعلقة بأنشطة الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، الذي سينتظم يوم 29 جانفي 2022.

وسيعمل أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة بهذا الشباك الموحد على تيسير الإجراءات الادارية المتعلقة بالحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الاثنين 16 جانفي 2022 بأربع دوائر بولاية منوبة، وفق ما صرح به ل(وات) المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات جمال الجربوعي.

وياتي هذا الفضاء، ضمن استعدادات الهيئة للدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يخوضها بولاية منوبة 8 مترشحين بمعدل 2 عن كل دائرة (دوائر منوبة، ووادي الليل، والمرناقية-برج العامري وطبربة- الجديدة- البطان).

كما انتظم في اطار هذه الاستعدادات، لقاء بالمركب التكنولوجي بمنوبة الاحد، برؤساء مراكز الاقتراع البالغ عددها 85 مركزا ورؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع البالغ عددها 269 مكتبا، خصص للتذكير بأدوارهم خلال العملية الانتخابية، وتركزت على الأخطاء التي تم ارتكابها سابقا والتي يجب تلافيها، وفق نفس المصدر.

وحظي 20 عونا تم تخصيصهم لمراقبة الحملة، بتكوين حول مبادئ الحملة الانتخابية القائمة أساسا على مبدأ حياد الادارة وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين في استغلال الفضاءات العمومية، مع التذكير بقواعد امضاء المخالفات وتحرير المحاضر وتفادي الأخطاء التي سبق ارتكابها في الغرض.

واحتضن فضاء المركب الشبابي بمنوبة اليوم الاحد، تسجيل المناظرة الخاصة بالمترشحين، والتي أجاب خلالها 7 مترشحين، بعد غياب مترشحة عن وادي الليل، عن 4 أسئلة قاموا خلالها بتقديم انفسهم وعرض برامجهم الانتخابية، وفق تصريح رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات سماح المدوري ل(وات)