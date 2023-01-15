مداهمة مروّجي مخدّرات في الزهروني وهذه حصيلة المحجوزات..

على إثر قيام الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني بمداهمة أمنية قانونية على أحد مروّجي الأقراص المخدّرة بالجهة، أمكن من خلالها القبض على ذي الشبهة وطرف_ثان بحوزتهما عدد 41 قرص مخدّر.

وبتكثيف التحريات الميدانية في الغرض من قبل فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي أمكن على إثرها الكشف عن منزل يخفي به مرافقه كمّية كبيرة من ذات الأقراص المخدّرة، ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمته معية الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالملاسين أين عُثر على عدد 3075 قرص مخدّر نوع “تيمستا”.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهما والأبحاث متواصلة.