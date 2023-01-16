هذا المبلغ الذي عرضه عماد الطرابلسي على لجنة الصلح الجزائي..

اكد الأستاذ عصام السمعلي المقدم القانوني على عماد الطرابلسي أن منوبه عبّر عن استعداده للانخراط في مسار الصلح الجزائي والتعامل مع اللجنة الوطنية وتقدم بمطلب رسمي عبر إدارة السجن المدني مشيرا الى انه تقدم باقتراح يتمثل في تقديم مبلغ مالي يقدر بـ 33 مليون دينار كمبلغ مبدئي قابل للترفيع.

وأوضح السمعلي في تصريح لراديو ديوان اف ام ان منوبه سيعقد مجموعة من المفاوضات مع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمناقشة إمكانية إعادة تشغيل المؤسسات المصادرة أو تقييم قيمة الأملاك المصادرة واستثمارها في مشاريع تنموية.

كما عبّر السمعلي عن تحفظه الحديث عن مصادر الأموال التي تعهد عماد الطرابلسي بتقديمها الى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مشيرا الى ان اللجنة ستكشف جميع تفاصيل المفاوضات والاتفاق النهائي مع منوبه وفق تعبيره.