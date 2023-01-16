وزير الصحة يعاين مشروع التهيئة والتوسعة لقسم القلب بمستشفى الرابطة ويقول إنه سيحسن جودة الخدمات للمواطنين

أفاد وزير الصحة، على مرابط، اليوم الاثنين لدى معاينته مشروع تهيئة وتوسعة قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المسداة للمواطنين من خلال الإستفادة من العلاجات الدّقيقة والمتطوّرة.

وأضاف أن المشروع يرمي الى مساهمته في التّكوين والبحث العلمي وتأطير الأطبّاء الشبّان، حسب بلاغ لوزارة الصحة.ويذكر أنّ وحدة جراحة القلب بهذا القسم تضم قاعتي عَمَلِيَّات مخصصة لجراحة القلب وقاعة متعدّدة الاختصاصات للجراحة والقسطرة ووحدة إنعاش ب14 سرير ووحدة إيواء ب28 سريرا ووحدة كشوفات قلبيّة كلّها مجهّزة بأحدث التكنولوجيات المتطورة.