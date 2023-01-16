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عاجل/بعد اضراب سواق “التاكسي”: وزارتا النقل وتكنولوجيات الإتصال تصدران بلاغ هام..

2023/01/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارتا النقل وتكنولوجيات الإتصال، في بلاغ مشترك اليوم الاثنين 16 جانفي 2023، أن توجيه شركة “يسير تونس” دعوات للسيارات الخاصة للإنضمام لهذه التطبيقة للقيام بالنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يعتبر خارج الأطر القانونية والتراتيب الجاري بها العمل وتجاوز خطير باعتبار أن هذا النمط من النقل يخضع لنظام الترخيص، ومسّا بمبدأ المنافسة الشريفة.

واكدت الوزارتان أنّه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية للتصدّي لهذه الظاهرة، حماية للمرفق العام.

كما اشارتا الى أن استعمال التطبيقات في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مقبول من الناحية المبدئية بإعتبار مساهمتها في تحسين خدمة النقل ومزيد تقريبها من المواطن، إلا أنه يتعيّن على مستغلي تلك التطبيقات التقيّد بالتراتيب القانونية خاصة في ما يتعلّق بالتعامل مع وسائل النقل المرخّص لها واحترام التعريفات.

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