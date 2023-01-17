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انطلاق عملية بيع القسط الثاني من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية يوم الاثنين 23 جانفي 2023

2023/01/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أعلنت شركة النقل بتونس عن انطلاق عملية بيع القسط الثاني من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2022/2023 بداية من يوم الاثنين 23 جانفي 2023.

وأوضحت في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى ستتم عبر 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) ) و 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

كما خصّصت الشركة خمس وكالات تجارية تابعة لها لتأمين عملية البيع وهي :
– الوكالة التجارية بحي الخضراء المحاذية لمحطة المترو.
– الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6
الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط ” سليمان كاهية” بمنوبة
الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط ” خير الدين” بمنوبة
الوكالة التجارية “المرسى الشاطئ”

وسيكون توقيت العمل بهذه الوكالات دون انقطاع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة و من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال يوم السبت.

وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من التاريخ ذاته ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقع الواب التالي :
www.ichtirak.poste.tn
ولمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 أو بالرقم الأخضر لشركة نقل تونس 80.100.345

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