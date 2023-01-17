الرابطة المحترفة الاولى: كلاسيكو الصفاقسي والترجي قمة مباريات الجولة الثامنة

تستأنف غدا الأربعاء بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشاطها، بأجراء مباريات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى، التي تتصدرها مباراة الكلاسيكو بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي بملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب المجموعة الاولى.

وسيسعى أبناء عاصمة الجنوب أصحاب المركز الخامس برصيد 7 نقاط الى تحقيق النقاط الثلاثة بشتى السبل من أجل تحسين موقعهم في جدول الترتيب الذي يشهد منافسة كبيرة على المركز الثالث بين أكثر من فريق يطمح الى التأهل الى مرحلة البلاي أوف، في حين سيعمل الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، تحت قيادة مدربه نبيل معلول، على تأكيد صحوته في الفترة الأخيرة بعد انتصاره على المتصدر النجم الساحلي بنتيجة 2 – 0 وايقاف نزيف اهدار النقاط التي رافقت الفريق اثر احرازه لتعادلين أمام أمل حمام سوسة 0 – 0 ، و النادي الرياضي الصفاقسي 1 – 1 ، والهزيمة امام الملعب التونسي بنتيجة 2 – 1.

من جهته يتحول النجم الرياضي الساحلي متصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة الى ملعب نجيب الخطاب لملاقاة مضيفه اتحاد تطاوين صاحب المركز السادس بـ 7 نقاط (فارق الأهداف مع هلال الشابة والنادي الصفاقسي وأمل حمام سوسة) في مهمة لن تكون بالسهلة لزملاء اللاعب ياسين الشيخاوي العازمين على العودة الى الديار بنتيجة ايجابية لتعويض خسارتهم الأخيرة أمام الترجي الرياضي، أقلها التعادل من أجل مواصلة السلسة الوردية التي تحققت في مبارياته الست التي لعبها اثر تحقيق 5 انتصارات آخرها أمام النادي الصفاقسي بنتيجة 1 – 0 وتعادل وحيد، وهي غاية لن يسمح بها أبناء المدرب محمد علي معالج الذين سيخضون اللقاء بشعار وحيد هو الانتصار دون سواه وتكبيد فريق جوهرة الساحل هزيمته الثانية من أجل ضمان أحد المراكز الأربعة الأولى الموهلة لمرحلة البلاي أوف.

وفي ملعب بوعلي الحوار يستضيف أمل حمام سوسة صاحب المركز السابع في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط الملعب التونسي صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، باعتبار أنّ الفريق المحلي يبحث عن العودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين متتاليين أمام الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي، والابتعاد عن منطقة الخطر، عكس زملاء اللاعب هيثم الجويني التي تبدو وضعيتهم في سلّم الترتيب مطمئنة نسبيا وسيخوضون اللقاء بمعنويات جد مرتفعة ولن يرضوا بغير العودة الى باردو بنتيجة ايجابية وذلك بعد فوزه في آخر مباراة لهم على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2 – 1.

وفي ملعب 15 أكتبوبر ببنزرت، يواجه نادي المكان متذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، فريق هلال الشابة صاحب المركز الرابع بـ 7 نقاط، في مقابلة لن يساوم فيها أبناء المدرب خالد بن يحي مع الانتصار الغائب عنهم منذ 6 نوفمبر 2022 تاريخ فوزهم الوحيد في الموسم الجديد على الملعب التونسي بنتيجة 1 – 0 وتدارك الهزيمتين الأخيرتين تواليا أمام النجم الرياضي الساحلي 2 – 1 و النادي الرياضي الصفاقسي 1 – 0، وهي نتائج سلبية دقت ناقوس الخطر في نفوس أحباء فريق عاصمة الجلاء، عكس فريق هلال الشابة الذي خرج نسبيا من عنق الزجاجة بعد فوزه في آخر مباراة له على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 2 – 0، ويسعى الى تحقيق فوزه الأول تحت اشراف مدربه الجديد المغربي بادو زاكي الذي يحمل آمالا كبيرة لدى أحباء “الشابة” في التأهل الى مرحلة البلاي أوف، وهو المدرب الذي عرف بتبنيه للعب الهجومي مع جلّ الفرق التي دربها في المغرب والجزائر..

وفي المجموعة الثانية، التي تلعب مبارياتها بعد غد الخميس، يسعى النادي الافريقي صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط، في لقائه بضيفه نجم المتلوي صاحب المركز السابع بـ 6 نقاط، الى تدارك هزيمته في اللقاء المتأخر الذي جمعه نهاية الأسبوع الماضي باتحاد بن قردان بنتيجة 1 – 0 من أجل ارضاء جماهيره التي لن ترضى الا بالنقاط الثلاث خصوصا وأنّ جدول الترتيب الحالي يضع أبناء باب الجديد مع الفرق المعنية بتفادي النزول، وهي وضعية لا تليق بتاتا بفريق عريق في حجم الأبيض والأحمر، والتي بمقدور أبناء المناجم زيادة تعكيرها خصوصا وأنّ كتيبة المدرب وليد الشتاوي استعدت جيدا للمواجهة التي قد تشهد اقحام المنتدبين الثلاثة الجدد للفريق المهاجمين محمد سعيد كرشود و الإيفواري جوزيف شونس، ولاعب الارتكاز البوتسواني ساليفو تابسوبا.

أمّا الاتحاد الرياضي المنستيري متصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة فسيكون على موعد مع مواجهة صعبة مع ضيفه الأولمبي الباجي صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة، حيث تعد هذه المباراة أقوى مباريات الجولة الثامنة الخاصة بالمجموعة الثانية نظرا لكون الفريقين حققا في مبارياتهم الثلاث العلامة الكاملة التي اقترنت بالاداء والنتيجة، وهو ما يرجح أن يشهد اللقاء مواجهة تكتيكية بين المدربين الصربي داركو نوفيتش عن فريق عاصمة الرباط و التونسي طارق الجراية عن فريق “اللقالق” الذي فاز مؤخرا في آخر مبارياته الودية التحضيرية على لوزان السويري، مايؤكد أنّ المباراة لن تحسم الاّ بجزئيات بسيطة .

وبدوره يتحول اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة والمنتشي بفوز معنوي هام في آخر مباراة له على النادي الافريقي خارج ميدانه بنتيجة 1 – 0 الى سيدي بوزيد لملاقاة أولمبيك المكان متذيل الترتيب بـ 5 نقاط والذي يعيش أزمة نتائج كان لها وقع سلبي عن الفريق الذي مني بهزائم متتالية في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام نجم المتلوي 1 – 0 و أمام النادي الافريقي 1 – 0 وأمام الاتحاد المنستيري 1 – 0 .

ولئن تبدو الترجيحات تصب أكثر لمصلحة الضيوف العازمين على تحقيق الانتصار السادس في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وتشديد الملاحقة على على الاتحاد الرياضي المنستيري صاحب المركز الأول ، فانّ أبناء المدرب حسان القابسي بدورهم يحدوهم اصرار على اهداء جماهيرهم الانتصار الثاني لهم هذا الموسم، ما قد يسهم في اخراج الفريق من عنق الزجاجة.

أمّا المباراة الأخيرة في هذه المجموعة والتي ستجمع بين مستقبل سليمان و ضيفه مستقبل الرجيش فهي بدورها تحمل رهانا هاما بين كلا الفريقين، حيث سيخوض مستقبل سليمان صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط لقاءه بشعار الانتصار دون سواه من أجل تثبيت مركزه ضمن الرباعي الأول المعني بالتأهل لمرحلة البلاي أوف، خلافا لمستقبل الرجيش الذي قد يراهن على العودة بنقطة التعادل خصوصا وأنّه يفتقد للانتصارات منذ 23 أكتوبر الماضي تاريخ فوزه الوحيد في البطولة على حساب اتحاد بن قردان بنتيجة 1 – 0.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة

المجموعة الاولى

الأربعاء 18 جانفيفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – الترجي الرياض

الحكم: مصطفى غربال (جزائري

في ملعب نجيب الخطاب بتطاو

اتحاد تطاوين-النجم الساحل

الحكم: محمد فن

في ملعب بوعلي الحوار حمام سو

امل حمام سوسة – الملعب التونس

الحكم: أاحمد الذوا

في ملعب 15 اكتوبر ببنزر

النادي البنزرتي – هلال الشاب

الحكم: نضال اللطي

المجموعة الثا

الخميس 19 جانفي 202

في ملعب حمادي العقربي براد

النادي الافريقي – نجم المتلو

الحكم: الصادق السالم

في ملعب مصطفى بن جن

الاتحاد المنستيري – الأولمبي الباج

الحكم: أشرف الحركات

في ملعب سيدي بوزيد المع

أولمبيك سيدي بوزيد – اتحاد بن قردا

الحكم: أسامة رزق الل

في ملعب سليمان البل

مستقبل سليمان – مستقبل الرجي

الحكم: فرج عبد الللاو

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