نابل: تفاصيل إيقاف إيطالي بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدّرة..

وردت معلومات إستعلاماتية على الفرقة المركزية بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية ببن عروس مفادها أن شخصا أجنبي الجنسية مقيم بالبلاد التونسية بمعتمدية منزل تميم ينشط ضمن شبكة في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وبمتابعته ميدانيا وتزامنا مع ورود معلومات مفادها تحوزه على كمية من مخدر القنب الهندي، تم نصب كمين للمعني وإلقاء القبض عليه أين عُثر داخل مستودع متفرع من منزله على 05 صفائح من مخدر القنب الهندي ومسدس تقليدي وبندقية تعمل بالضغط الهوائي 4.5 وتوابع لأسلحة نارية وأدوات معدة لصنع الأسلحة ومجموعة أسلحة بيضاء وقذيفة غاز مسيل للدموع وكمية من خرطوش بندقية صيد.

وبمزيد مواصلة تفكيك أطراف الشبكة وبالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية بنابل أمكن للفرقة الأمنية المذكورة التعرف على الأطراف الرئيسية التي تقوم بتزويد الطرف الإيطالي بالمواد المخدرة حيث تبين أنهما شقيقان من متساكني منزل تميم.

وبنصب كمين محكم لهما تم إلقاء القبض عليهما وبتفتيش مقرات سكناهما تم حجز سيارة ودراجة نارية وبندقية تعمل بالضغط الهوائي وقارب بحري مطاطي يشتبه في كونه يتم إستغلاله في عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة ومحركيْ قوارب بحرية.

وقد أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بالأطراف الثلاثة وتحرير محاضر عدلية في شأنهم، بحسب ما أكدته الإدارة العامة للحرس الوطني.