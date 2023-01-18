سليانة-تشريعية: 5 أنشطة مصرح بها خلال الحملة الدعائية للدور الثاني للانتخابات التشريعية الى اليوم

بلغ عدد الأنشطة المصرح بها خلال الحملة الدعائية للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بولاية سليانة منذ بداية الحملة الانتخابية أول أمس الاثنين، 5 أنشطة، فيما لم يتم تسجيل أي مخالفة بحسب عضو الهيئة الفرعية للانتخابات لطفي الرزقي.

و أوضح الرزقي في تصريح اليوم الأربعاء ل”وات” أن عدد المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية، 06 أشخاص من بينهم امرأة، يتنافسون على 03 مقاعد ب03 دوائر انتخابية(سليانة-برقو) و (مكثر-الروحية-كسرى) و(بوعرادة-العروسة-قعفور-سيدي بورويس-الكريب)

وأشار إلى أن ولاية سليانة تضم 1887 ألف و 66 ناخبا، ووقع توفير 187 مركز اقتراع و 288 مكتب اقتراع، وانتداب 1262 عونا بهذه المراكز، بالاضفة الى تسخير 12 عون مراقبة موزعين على الدوائر الثلاث(4 أعوان لكل دائرة)

ولفت في نفس السياق الى أن مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة ضبطت أبرز الاستعداد للدور الثاني للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 29 جانفي الجاري، حيث تم توفير المواد المكتبية وتم توظيبها في انتظار وصول بقية المواد الحساسة