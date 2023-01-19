تسجيل حوالي 6850 ملفا لبعث أو توسعة مشروع نسائي على المنصّة الالكترونية “رائدات”

بلغ عدد الملفات الواردة على المنصّة الالكترونية “رائدات” إلى حدود يوم 18 جانفي 2023، حوالي 6850 ملفا لبعث أو توسعة مشروع نسائي، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.

وذكّرت الوزارة ، في ذات البلاغ، النساء والفتيات الراغبات في بعث المشاريع متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة واللاّتي تولين التسجيل بالمنصة الرقمية للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات” بضرورة استكمال إيداع كافة الوثائق المكوّنة لملف طلب التمويل المرغوب الانتفاع به في أقرب الآجال.

يذكر أن برنامج “رائدات” يهدف إلى تعزيز دور المرأة الإنمائيّ والاقتصادي وتشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة بهنّ من خلال توفير 7 خطوط تمويل لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار.