تتويج فيليب موريس انترناشيونال كأحسن مشغل في تونس للسنة الخامسة على التوالي

تمّ تتويج شركة فيليب موريس انترناشيونال كأحسن مشغّل في تونس”Top Employer” بتاريخ 19 جانفي 2023 للسنة الخامسة على التوالي، تقديرا لسياساتها الإدارية المتميزة وقيادتها في تدبير الموارد البشرية. وتأتي هذه الشهادة بعد تقييم مستقل أجراه معهد Top Employer Institute، والذي يتوج أيضا شركة فيليب موريس العالمية كواحدة من أفضل المشغلين في العالم للسنة السابعة على التوالي.

وفي هذا السياق صرح السيد برهان الراشدي، المدير العام لفيليب موريس في تونس أن ‘’ تتويج فيليب موريس كأفضل مشغل في البلاد للسنة الخامسة على التوالي يؤكد جودة بيئة العمل والتزامنا بدعم التحول الثقافي والتنظيمي الإيجابي بشكل يومي، مما يتيح للمواهب بأن تتميز وتتطور وتزدهر في محيط سليم، ملتزم وشامل”. مضيفا ” يعدّ العمل بمؤسسة مثل هذه مصدر فخر وثقة في التطوّر ضمن هيكل يوفر للموظفين جميع الظروف اللازمة لتنمية عملهم وإضفاء قيمة له.”

وصرحت لمياء نصوح مديرة الموارد البشرية والثقافة لفيليب موريس في منطقة المغرب العربي

“إن رعاية زملائنا وضمان راحتهم النفسية في صميم أولوياتنا. شهادة أحسن مشغل في تونس هي اعتراف بالتزامنا بتبني أفضل ممارسات الموارد البشرية والاستمرار في تعزيز وتطوير بيئة عمل إيجابية وثقافة شاملة تتماشى مع قيمنا”.

واضاف برهان الراشدي: “لقد عاينت طيلة 11 سنة التي قضيتها في فيليب موريس العالمية كيف أن رفاهية الموظف تدفعه ليشارك وينتج ويبتكر في العمل. لذلك نحن ندرك تمامًا أنه لتحقيق رؤيتنا لمستقبل خالٍ من التدخين، يجب أن نجعل هذه الثقافة ذات أولوية، خاصة بالنسبة لشركة في طور التحول مثل شركتنا”.

فيليب موريس العالمية: من أجل مستقبل خال من الدخان

بادرت شركة فيليب موريس العالمية بإرساء تحول جذري لخلق مستقبل خال من الدخان واستبدال السجائر بمنتجات دون احتراق لفائدة المدخنين الذين لا يريدون الاقلاع عن التدخين. تسعى فيليب موريس العالمية من خلال تعدد التخصصات في تطوير المنتجات، المرفقة بأحدث الابتكارات والمبنية على أسس علمية، إلى تأكيد أن منتجاتها الخالية من الدخان تلبي احتياجات المستهلكين الراشدين والمتطلبات القانونية الصارمة.

وتشمل مجموعة منتجات فيليب موريس العالمية الخالية من الدخان منتجات التبغ المسخن التي تحتوي على النيكوتين والتي أصبحت ابتداء من 30 سبتمبر 2022 متاحة للبيع في أكثر من 70 سوقا حول العالم.

وتوجد شركة فيليب موريس العالمية في تونس منذ سنة 1979 حيث تتعاون بصفة وطيدة مع الشركاء المؤسسيين في تونس، وبالتحديد الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (RNTA) ومصنع الوقيد بالقيروان (MTK)

. إذ تعمل المجموعة في تونس في تسويق السجائر والمنتجات الخالية من الدخان عبر شركائها الاستراتيجيين RNTA و MTK، وكذلك الأجهزة الإلكترونية والملحقات المرتبطة بها. ويظم فريق العمل أكثر من عشرين موظفًا يشغلون مناصب رئيسية في تونس وفي مناطق أخرى من المغرب العربي (المغرب والجزائر وليبيا)، حيث تبلغ نسبة الذكور60٪ والإناث 40٪، وهو ما يعكس التزام شركة فيليب موريس العالمية (PMI) بالإدماج والتنوع.

تدعم فيليب موريس في تونس عدد كبير من البرامج الخيرية لفائدة المجموعات المهمشة، بما في ذلك برامج التعليم وتمكين المرأة.