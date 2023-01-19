وزارة الصحة تؤكد التزام الطرف الأجنبي المتعهّد بتمويل انجاز مشروع مستشفى أطفال متعدّد الاختصاصات المبرمج بولاية منوبة، بتعهّداته



أكدت وزارة الصحة، التزام الطرف الأجنبي المتعهّد بتمويل انجاز مشروع مستشفى أطفال متعدّد الاختصاصات المبرمج بولاية منوبة، بتعهّداته تجاه الجانب التونسي واستعداده للمساندة المالية حال استكمال كل الاجراءات الفنية والإدارية المستوجبة لحسن انطلاق المشروع، وفق ما جاء في بلاغ توضحي نشرته الوزارة مساء الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن أسباب تعطّل تنفيذ المشروع المذكور المبرمج منذ سنة 2016 في إطار المخطط الخماسي 2016-2022، تعود لاشكاليات عقارية وإلى غياب التنسيق في إطار ترحيل بعض المشاريع إلى مخطّط موال مؤكدة في ذات البلاغ، حرص مصالحها على حلحلة هذه الاشكاليات وتجسيم المشروع خلال المخطّط الثلاثي للتنمية 2023-2025.

وذكرت وزارة الصحة، أن كل التعهّدات الخاصة بتمويل المشاريع الراجعة لها بالنظر قطاعيا محلّ اتفاقيات ممضاة وتتم متابعتها بصفة مباشرة مع الأطراف الأجنبية المتعهّدة.