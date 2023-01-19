بن عروس: وحدات الحماية المدنية تنقذ طفلة سقطت في بئر

تمكّنت وحدات من الحماية المدنية متكوّنة من فريق الإنقاذ والغوص ببئر القصعة ووحدة إسعاف تابعة لفرقة الحماية المدنية بالمغيرة، مساء أمس الأربعاء، من انقاذ طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد سقوطها ببئر بمنطقة الخليدية من معتمدية مرناق.

وتمكنت هذه الوحدات في وقت قصير وفق الادارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس، من نجدة الفتاة وانتشالها من البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا وتمكينها من الإسعافات الأولية، ومن ثمّة نقلها إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس لتلقي باقي الإسعافات بعد أن أظهرت الفحوصات الاولية وجود كسر بساقها اليسرى، اضافة الى أنّها تشكو من بعض الآلام بالصدر.

ووفق نفس المصدر فان الحالة الصحية للفتاة مستقرة.