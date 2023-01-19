عاجل: القضاء يحسمها بخصوص القاضية المتهمة بالزنا..

أصدرت الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 19 جانفي 2023، قرارا ” بالرفض شكلا” بخصوص الطعن في حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية معفيّة متّهمة بالزنا.

وتجدر الاشارة إلى أنّه تمّ فتح بحث قضائي ضدّ القاضيّة المذكورة لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 بعد التشكّي بها من أجل جريمة الزنا، إلاّ أنّه وبمقتضى “مطلب استجلاب” تمّ تقديمه من طرف القائمة بالحقّ الشخصي، تقرّر تعهيد المحكمة الابتدائيّة تونس2 بالملف، حيث أصدرت الدائرة الجناحية المنتصبة لديها حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ القاضية المشتكى بها والتي كان صدر بحقّها قرار “إعفاء” بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.

وحسب موزاييك فقد استأنفت، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 صحبة القائمة بالحقّ الشخصي الحكم الابتدائي ليحال الملف إلى الدائرة الجناحية 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي قضت في جلستها اليوم الخميس، برفض الاستئناف “شكلا” بما يرجّح بأن الاستئناف تمّ رفعه بعد انتهاء الآجال القانونية لاستئناف الأحكام الابتدائية.