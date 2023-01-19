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جندوبة: ارتفاع لافت في نسق تساقط الثلوج بمرتفعات الجهة وصعوبات في استعمال الطرقات

2023/01/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع مساء اليوم الخميس نسق تساقط الثلوج بمرتفعات ولاية جندوبة بشكل لافت، وبات استعمال الطريق صعبا ومرتبطا بعمل المعدات المخصّصة لإزاحة الثلوج.
ومثّلت معتمديات عين دراهم، وطبرقة، وفرنانة، وغار الدماء، وبلطة بوعوان، أكثر المناطق التي يتواصل فيها تساقط الثلوج، حيث لم يعد بإمكان السيارات الخفيفة استعمال عدد من الطرقات رغم المجهودات التي تبذلها وزارتا التجهيز والإسكان والفلاحة، وأيضا أعوان الحماية المدنية، وفق ما أكده شهود عيان التقاهم صحفي “وات” على عين المكان.
ويشهد طريق 7 مشايخ الرابط بين معتمدتي بوسالم وبلطة بوعوان وعين دراهم طبرقة، والطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين فرنانة وطبرقة عبر عين دراهم، والطرقات المتفرعة عنها بالمرتفعات، تدخلات تهدف الى تخفيف معاناة مستعملي تلك الطرقات وسط تحذيرات رسمية من مخاطر الانزلاق والحوادث المرورية.
واستوجب الوضع المناخي بالجهة إيقاف الدروس مساء اليوم بالمؤسسات التربوية التابعة لمعتمدية عين دراهم وجزءا من مدارس ومعاهد معتمدية غار الدماء، وفق بلاغ صادر عن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي جندوبة سمير كوكة.
مولدي

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