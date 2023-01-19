عاجل: تنبيه هام للراغبين في زيارة مدينة عين دراهم..

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2023/01/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

حذرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة في بلاغ، مستعملي الطرقات والراغبين في زيارة مدينة عين دراهم للاستمتاع بالثلوج إلى توخّي الحيطة والحذر.

ويأتي هذا التحذير تبعا لبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلق بتواصل تقلب الأحوال الجوية مع تزايد تساقط الثلوج بمدينة عين دراهم وغارالدماء وبالمرتفعات خاصة هذه الليلة والأيام القادمة.

ودعت اللجنة مستعملي الطريق إلى الاتصال بالمصالح الأمنية والحماية المدنية للتوجيه والاسترشاد خاصة أن بعض الطرقات منقطعة نظرا لتهاطل الثلوج خاصة الطريقين الوطنيتين 17 و11.

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