القصرين: الهيئة الفرعية للإنتخابات تتسلم المواد الانتخابية الخاصة بالدور الثاني للإستحقاق التشريعي المرتقب

تسلّمت الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، صباح اليوم الجمعة، المواد الانتخابية (أوراق التصويت وسجلات الناخبين ..) الخاصة بالدور الثاني للإنتخابات التشريعية، وقد تم حفظها داخل المخزن الجهوي للهيئة، وتأمينها من قبل عناصر الجيش والأمن الوطنيين وأعوان الهيئة.

وأوضحت المكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، سوار نصير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم حفظ هذه المواد إلى حين توزيعها قبل موعد الإقتراع بيوم أي يوم 28 جانفي الجاري على مراكز ومكاتب الإقتراع بالجهة، مشيرة إلى أنّه تم في بداية الأسبوع المنقضي تكوين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع لتذكيرهم بالتوقيت الخاص بيوم الاقتراع.

وبخصوص الحملة الإنتخابية، بيّنت نصير أنه منذ انطلاق الحملة الإنتخابية للإستحقاق التشريعي المقبل الى حدود اليوم تمّ التصريح بـ32 نشاطا دعائيّا، ولم يتم إلى حدّ الآن تسجيل أيّ مخالفة.

يذكر أنه تم تسخير 24 عونا لمراقبة الحملة الإنتخابية بجميع الدوائر الانتخابية بالولاية ومراقبة الأنشطة والحملات الدعائية ورفع المخالفات مع تخصيص 2209 أعوان لعملية الإقتراع.

وتنتهي الحملة الإنتخابية يوم 27 جانفي 2023 وسيكون يوم الصمت الإنتخابي يوم 28 جانفي الجاري ويوم الاقتراع يوم 29 من نفس الشهر، ويبلغ عدد المترشحين بالدوائر الست بالجهة 12 مترشحا جميعهم رجال بمعدل مترشحين اثنين عن كل دائرة انتخابية يتنافسون للفوز بـ6 مقاعد بمجلس نواب الشعب المرتقب.