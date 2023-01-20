الكشف عن شبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات..

اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية مفادها اندماج شخصين من جنسية إحدى الدول المجاورة في مجال تهريب وترويج المخدرات ببلادنا بالتنسيق مع عدة أشخاص تونسيين من مناطق مختلفة بالبلاد.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بتكثيف التحريات الميدانية بعد عمليات رصد ومتابعة تبين وأن المظنون فيهما يستعملان في تنقلاتهما سيارة فخمة ويستغلان في عملهما عدة منازل على وجه الكراء بجهة المرسى وأريانة.

بالتنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة منزلين بالمرسى أين تم القاء القبض عليهما وحجز مبلغ مالي قدره 68700 دينار من العملة التونسية ومبلغ 9000 دينار من عملة بلدهما.

بمواصلة الأبحاث بعد جملة من التحريات أمكن التعريف بهوية شخص آخر تونسي الجنسية يتعامل معهما في ذات المجال، ليقع بعد التعريف بمكان إقامته بجهة البحر الأزرق المرسى مداهمته إثر التنسيق مع النيابة العمومية والقاء القبض عليه أين تم ضبط عدد 135 صفيحة من مخدّر الزطلة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية بتونس، أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة للكشف عن بقية أفراد الشبكة.