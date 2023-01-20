الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: منع مرافق النادي الصفاقسي هيثم مربط من الجلوس على دكة البدلاء لمدة 4 مباريات

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الجمعة معاقبة مرافق النادي الصفاقسي هيثم المرابط بالمنع من الجلوس على دكة البدلاء لمدة 4 مباريات وخطية مالية قدرها 7000 دينار من اجل البصق على المساعد الاول للحكم عند عودته الى حجرات الملابس بعد نهاية المقابلة التي جمعت ناديه بالترجي الرياضي يوم 18 جانفي الجاري.

وسلطت الرابطة في ذات الاجتماع خطية مالية ضد النادي الصفاقسي قدرها 5000 دينار مع توبيخ من اجل العود في ورمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان في عديد المناسبات من قبل جماهيره خلال مباراة الترجي الرياضي .

ومن جهة اخرى قررت الرابطة معاقبة النادي البنزرتي بتوبيخ و خطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل اشعال الشماريخ ورميها على ارضية الميدان من قبل جماهيره في مباراة هلال الشابة يوم 18 جانفي الجاري.

وسلطت الرابطة غرامة مالية على اتحاد تطاوين قدرها 2500 دينار بعد التنبيه عليه في مناسبة سابقة و توبيخ من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان من طرف جماهيره اثر نهاية المقابلة التي جمعته بالنجم الساحلي يوم 18 جانفي الجاري.

كما وجهت الرابطة الوطنية لكرة المحترفة توبيخا للاتحاد المنستيري من اجل رمي القوارير من طرف جماهيره ما بين شوطي المباراة التي جمعته بالاولمبي الباجي يوم 19 جانفي الجاري.