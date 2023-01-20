أداء إيجابي لبورصة تونس في إقفال الجمعة

بلغت قيمة الأموال المتداولة خلال حصّة، الجمعة، ببورصة تونس، 95،2 مليون دينار بفضل تداول ستة كتل من أسهم الشركة التونسيّة لصناعة الورق (بقيمة 92،1 مليون دينار)، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتميّز أداء السوق بالإيجابيّة وأقفل توننداكس على زيادة بنسبة 0،23 بالمائة وبلغ مستوى 8248،48 نقطة.

وتصدر سهم التجاري للإيجار المالي قائمة الارتفاعات إذ تطوّرت قيمته بنسبة 4،1 بالمائة وأقفل عند سعر 13،690 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 15 ألف دينار.

وزاد سعر سهم سرفيكوم بنسبة 3،5 بالمائة وبلغ مستوى 0،300 د وسط معاملات ضئيلة لم تتجاوز قيمتها الألفي دينار.

وتكبّد سهم سلكوم أكبر الخسائر للحصّة وتراجعت قيمته بنسبة 4،5 بالمائة (3،200 د) فيما قدّرت المبادلات على السهم ب8 آلاف دينار. يذكر أن السهم شهد تراجعا بنسبة 5،9 بالمائة منذ بداية سنة 2023.

وكان سهم الشركة التونسيّة لصناعة الورق الأكثر تبادلا خلال الحصّة بعد تبادل ستة كتل من الأسهم بقيمة 92،1 مليون دينار وأقفل السهم عند مستوى 6،580 د بعد تراجعه بنسبة 0،35 بالمائة.

وسجل السهم تراجعا بنسبة 1،5 بالمائة منذ بداية سنة 2023. وسمحت هيئة السوق المالية باقتناء كتلة من الأسهم تتجاوز قيمتها 40 بالمائة من حقوق التصويت من رأس مال شركة صناعة الورق وإخضاع المقتنين للكتل من الأسهم لعرض عمومي للشراء، إجباري، لباقي راس مال الشركة التونسية لصناعة الورق.