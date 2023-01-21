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النهضة تصدر بلاغ هام للرأي العام..

2023/01/21 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

عبرت حركة النهضة، في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، اليوم السبت، عن تضامنها مع المحامي مهدي زقروبة والنواب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، وماهر زيد، ونضال السعودي، ومحمد العفاس.
وقالت الحركة إن النواب السابقين “يدفعون ثمن دفاعهم عن دولة الدستور والقانون والحريات وحقوق الإنسان”، وفق تعبيرها.
وأضاف البلاغ: “لن تنطلي مسرحية توظيف القضاء لـ(تصفية) المعارضين للانقلاب .. ولا يقوى القيد على الفكر”.
يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية، كانت قررت يوم 24 ديسمبر 2022، تأجيل النظر في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج، المعروفة بـ “قضية المطار”، إلى اليوم 20 جانفي 2023.
وقضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، في وقت سابق، (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، ومحمد العفاس، وماهر زيد، إضافة إلى المحامي، مهدي زقروبة لمدة تراوحت بين 3 و6 أشهر.
كما أن هذه المحكمة كانت قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي، في القضية ذاتها.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، إذ تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث بعض الشغب داخل المطار احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي “آس 17”.

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