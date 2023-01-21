متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: طقس شتوي ودعوة لليقظة بهذه الولايات..#خبر_عاجل

يتميّز طقس الليلة بأجواء شتويّة خالصة، ومن المنتظر تسجيل تساقط الثلوج بمرتفعات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقصرين.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي، في هذا السياق، إلى الرفع من درجة اليقظة إلى مستويات عاليّة بالولايات المذكورة.

ويتوقّع نزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب، وتكون مؤقّتا رعدية بأقصى الشمال الغربي.

وتكون درجات الحرارة منخفضة وتتراوح ليلا بين 5 و10 درجات وفي حدود 3 درجات بالمرتفعات الغربية.

كما لفت معهد الرصد الجوي إلى أنّ نشاط الرّياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل ويكون البحر عموما شديد الاضطراب.