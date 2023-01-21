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فظيع: يحول وجهة قاصر الى بناية مهجورة ويغتصبها..

2023/01/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بقرمباليّة بالاحتفاظ بشاب عشريني للاشتباه في تورّطه في اغتصاب فتاة قاصر عمرها 16 عاما إثر تحويل وجهتها إلى بناية مهجورة باستعمال العنف.

وحسب ما نقلته موزاييك فإنّ والدي الفتاة القاصر تقدّما في حقّها بشكاية لدى وحدة مكافحة العنف ضدّ المرأة والطفولة بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية مفادها بأنّ شابا عمد إلى اعتراض سبيل ابنتهم في الطريق وتولّى تهديدها باستعمال سلاح أبيض قبل أن يجبرها على مرافقته إلى بناية مهجورة حيث عمد إلى اغتصابها.

وحسب الأبحاث المجراة وبناءً على الأوصاف التي قدّمتها الفتاة تمكّن باحث البداية المناب من تحديد هوية المشتبه به وهو شاب عشريني، حيث تمّ نصب كمين محكم له ممّا أسفر عن ضبطه وإيقافه، وبعرضه على المتضرّرة تعرّفت عليه منذ الوهلة الأولى، ليتقرّر الاحتفاظ به على ذمّة البحث.

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