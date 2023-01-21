الرابطة المحترفة الأولى : النادي الرياضي الصفاقسي يرتقي الى المركز الثالث

– شهدت منافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي أقيمت مقابلاتها اليوم السبت ارتقاء النادي الرياضي الصفاقسي الى المركز الثالث في جدول الترتيب اثر فوزه الثمين على مضيفه الملعب التونسي بهدف دون رد.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب باردو عن طريق اللاعب أشرف الحباسي في الدقيقة 45 اثر تمهيد من زميله اسماعيل دياكيتي.

وبهذه النتيجة عاد أبناء المدرب الإيطالي موريزيو جوكوباتشي الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الجوليتين الماضيتين أمام اتحاد تطاوين بنتيجة 1 – 1 و أمام الترجي الرياضي الرياضي التونسي بذات النتيجة 1 – 1، فيما أخفق الملعب التونسي في تعويض خسارة الجولة الماضية أمام أمل حمام سوسة بنتيجة 1 – 0 وتراجع من المركز الثالث الى المركز الرابع.

وفي الملعب الأولمبي بسوسة، حقق متصدر الترتيب النجم الرياضي الساحلي انتصارا صعبا على جاره أمل حمام سوسة بنتيجة 2 – 1 ، حيث بادر أبناء جوهرة الساحل بافتتاح النتيجة في الدقيقة 70 عبر لؤي بن حسين، قبل ان يتمكن أمل حمام سوسة من التعديل بعد 5 دقائق عن طريق حسين الشايب.

وقبل الوقت انقضاء الوقت القانوني بـ 8 دقائق أحرز الغيني علي سوما هدف الفوز للنجم الرياضي الساحلي (82 دق) ، ما مكنه من تثبيت مركزه في الصادرة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر الترجي الرياضي التونسي الذي عاد من الشابة بانتصار مستحق بنتيجة 2 – 0 على هلال المكان أحرزهما أنيس البدري في الدقيقة 49 ومحمد علي بن رمضان في الدقيقية 55.

وفي ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، حسم التعادل الايجابي 1-1 مبارة النادي الرياضي البنزرتي وضيفه الاتحاد الرياضي بتطاوين، في مواجهة سيطر عليها منذ البداية أبناء المدرب خالد بن يحي الذين تمكنوا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول عبر اللاعب مكرم العلوي، قبل ان يفرّطوا في فرصة تحقيق الفوز الثالث لهم هذا الموسم بعد أن تمكن الفريق الضيف من تعديل النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب أحمد الحاضري ، وتتأزم بذلك وضعية الفريقين بعد أن أصبح خطر النزول محدقا بكليهما، نظرا لكون النادي البنزرتي أضحى في المركز السادس برصيد 9 نقاط فيما أصبح اتحاد تطاوين قابعا في المركز السابع قبل الأخير بـ 8 نقاط، ومتقدما بنقطة وحيدة على متذيل الترتيب هلال الشابة.

وفي ما يلي النتائج والهدافون و الترتيب:

السبت 21 جانفي

المجموعة الأولى:

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 0

النادي الرياضي الصفاقسي 1 أشرف الحباسي ( 45 دق)

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي 1 مكرم العلوي 10

الاتحاد الرياضي بتطاوين 1 أحمد الحاضري (70 دق)

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي 2 لؤي بن حسين 70 وعلي سوما 82

الأمل الرياضي بحمام سوسة 1 حسين الشايب (75 دق)

في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي 0

الترجي الرياضي التونسي 2 أنيس البدري (49 دق) محمد علي بن رمضان (55 دق)

الترتيب

1- النجم الرياضي الساحلي 22 9 7 1 1 19 7

2- الترجي الرياضي التونسي 18 9 5 3 1 13 5

3 – النادي الرياضي الصفاقسي 11 9 2 5 2 6 7

4 – الملعب التونسي 10 9 2 4 3 10 10

5 – أمل حمّام سوسة 10 9 2 4 3 6 12

6 – النادي البنزرتي 9 9 2 3 4 8 11

7 – الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 9 1 5 3 6 11

8 – الهلال الرياضي الشابي 7 9 2 1 6 7 12

وتجري غدا مقابلات المجموعة الثانية..

ر/ سمس