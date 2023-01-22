عاجل: الرصد الجوي يحذر من ثلوج منتظرة الليلة..

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل الأجواء الشتوية، هذه الليلة، مع امكانية استمرار تساقط الثلوج على مستوى مرتفعات باجة وجندوبة.

وتشير بيانات نشرها المعهد مساء الأحد على صفحته الرسمية على موقع “فايس بوك”، الى ان درجات الحرارة ستتراوح بين 4 و8 درجات وتنخفض الى حدود الصفر المرتفعات.

وتبقى امكانية نزول أمطار متفرقة ومحلية ممكنة على مستوى عدد من معتمديات الشمال، وتكون لها صبغة رعدية بأقصى الشمال في حين تشهد بقية الجهات صحوا نسبيا علما وان نشاط الرياح يتواصل قرب السواحل ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب.