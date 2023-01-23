ترصّد خروجه من البنك: “براكاج” من داخل سيارة ببن عروس..

إثر تعرض أحد المواطنين إلى سرقة مبلغ مالي من سيارته إبّان مغادرته أحد البنوك بجهة مقرين من ولاية بن عروس، قامت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمقرين و مركز الأمن الوطني برادس الملاحة، بتكثيف التحريات الميدانية ومعاينة ما وثّقته كاميرات المراقبة، و حصر الشبهة في أحد الأشخاص (54 سنة) من ذي السوابق العدلية في مجال “السرقة” على متن سيارة خاصة كان يترصّد تحركات المعني.

وبعد جملة من التحريات، تم التعرف على مكان تواجد ذي الشبهة بمنزل بجهة المروج، ليقع بعد التنسيق مع منطقة الأمن الوطني بالمروجات واستشارة النيابة العمومية مداهمة المنزل والقبض عليه رفقة فتاة (23 سنة) في جلسة خمرية بصدد استهلاك المخدّرات.

وقد تبيّن أنه محل 5 مناشير تفتيش من أجل “السرقة” والفتاة محل 3 مناشير تفتيش من أجل “العنف الشديد”. وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بهما، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.