منوبة: يوم غضب للأساتذة النوّاب على خلفية جملة من المطالب المهنية



نظّم عدد من الاساتذة النواب من مختلف الاعداديات والمعاهد الثانوية بولاية منوبة، اليوم الاثنين، يوم غضب بمقر المندوبية الجهوية للتربية، على خلفية عدم تسوية وضعياتهم المهنية، وعدم تعبير وزارة الاشراف عن جديتها في حل الاشكاليات، وهدّدوا بالدخول بداية من الغد في اعتصامات مفتوحة امام المندوبية ثم الوزارة، ما لم يتم فتح تفاوض عاجل في الغرض، بحسب عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب وممثلة جهة منوبة ألفة الورغي.

واضافت الورغي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأساتذة ماضون في مقاطعتهم للدروس، وذلك نتيجة عدم صدور تسوية وضعية الف نائب في قانون المالية الجديد حسب الاتفاقية الممضاة في الغرض والتي ينطلق تنفيذها منذ بداية 2020 وعلى أربع دفعات متتالية، إضافة إلى عدم تسوية وضعياتهم المهنية المتمثلة في تسوية شاملة لنواب قاعدة البيانات 2008-2016، مع ادراج نواب خارج الاتفاقية في قاعدة بيانات ثانية 2016-2022.

كما يطالب المحتجون بحلّ إشكاليات التنفيل العمري للمعنيين الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاما، والتغطية الاجتماعية، وباحتساب سنوات النيابة في التقاعد، وإيجاد حلول جذرية للشعب المجمدة كالانقليزية والإعلامية والفلسفة، وفق ذات المصدر.

يشار الى ان قاعدة البيانات 2008-2016، تضم 326 استاذا واستاذة نائبة للتعليم الإعدادي والثانوي، ا اضافة الى حوالي 400 نائب ونائبة خارج الاتفاقية، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتربية.