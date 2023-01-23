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العياشي الهمامي يفتح النار على سعيد..ويوجه له هذه الرسالة..

2023/01/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

طالب اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين المحامي العياشي الهمامي، رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة الإعتذار العلني من “القاضية التي شوّهها في مجلس وزراء وفي التلفزة العمومية وأمام الرأي العام”.

ودعا الهمامي في تصريح لشمس أف أم سعيد إلى الإعتذار من القاضية في مجلس وزراء وفي التلفزة الوطنية، خاصة بعد صدور حكم بعدم سماع الدعوى لفائدتها في قضية الزنى.

وقال إن قيس سعيد شوّه القاضية بتهمة أخلاقية بشعة أمام الرأي العام، خاصة وأنه مس من سمعتها ومن عائلتها ومن أطفالها وأهلها وزملائها على حد تعبيره.

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