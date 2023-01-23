بنزرت: توزيع مساعدات اجتماعية إضافية على متساكني عدد من مناطق معتمديتي سجنان وجومين

بالتنسيق بين مصالح ولاية بنزرت والمعتمديات والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، تم اليوم الاثنين، توزيع دفعة إضافية من المساعدات الاجتماعية على متساكني منطقتي لوكا واولاد غانم بمعتمديتي سجنان وجومين، وفق ما أفاد به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي ببنزرت فتحي الجودي.

وبيّن المصدر ذاته، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الدفعة الاضافية من المساعدات العينية تمثّلت في طرود مواد غذائية متكاملة وأغطية صوفية وغيرها، وستتلوها دفعات إضافية لفائدة متساكني بقية المعتمديات من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك في إطار مجهودات الحد من تداعيات موجة البرد التي تشهدها الجهة.

يذكر أن مصالح ولاية بنزرت قد تولّت أمس الأحد توزيع دفعة هامة من المساعدات الاجتماعية ووسائل التدفئة وقوارير غاز منزلية على مجموعة من متساكني المناطق الريفية وغيرها بمعتمديات سجنان وجومين وبنزرت الجنوبية بالشراكة بين مصالح الولاية والمعتمديات ومؤسسة “عجيل” التي وفّرت أجهزة تدفئة وقوارير غاز منزلي، علاوة على مصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مركزيا وجهويا، وبقية اعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة من مصالح الحماية المدنية والامن والحرس الوطنيين.