عاجل: أنا يقظ تقاضي عبير موسي ومبروك كورشيد..

أعلنت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها تقدمت بشكايتين جزائيتين ضدّ كلّ من الناشط السياسي مبروك كرشيد وذلك في بسبب ما اعتبرته القذف والإيهام بجريمة والوشاية بالباطل التي طالت المنظمّة على خلفيّة تصريحاته في برنامج “رونديفو 9” على القناة التلفزية الخاصّة التاسعة تي في يوم الإربعاء 2 نوفمبر 2022 طبقا للفصول 245 و 142 و 247 و 248 من المجلّة الجزائية.

كما تقدمت المنظمة بشكاية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي وذلك في القذف والنميمة والايهام بجريمة التي طالت منظمّة أنا يقظ وذلك على خلفيّة تصريحاتها التي أدلت بها بوقفة إحتجاجية قامت بها بتاريخ 10 ديسمبر 2022 أمام مقرّ المعهد الديمقراطي الوطني تونس طبقا للفصول 245 و 246 و 247 و 142 من المجلّة الجزائية واتهامهما للمنظمة بالعمالة وبالاعتداء على أمن الدولة الخارجي وإيهامها بوجود جريمة لا وجود لها.

وذكرت أنا يقظ أنّ هذه هي المرّة الثانية منذ إحداثها سنة 2011 التي تقوم فيها بشكاية جزائية على خلفيّة تصريحات يقوم بها الغير، إذ سبق وأن تقدّمت المنظمة بشكاية سنة 2016 ضدّ الصحفي بقناة نسمة محمّد أمين مطيراوي ورجل الأعمال غازي القروي لمقاضتهما بتهمة الثلب والشتم.

وبينت المنظمة بأنها تؤمن بالحق في التعبير وتدافع عنه كمبدأ إنساني كوني الا أنها لن تتوانى من جهة أخرى عن الدفاع عن حقها القانوني في تتبع كل من يعتدي على أعضاءها ومنتسبيها ويمس من سمعتهم وعرضهم بالفعل أو القول.