أداء سلبي لتوننداكس في أوّل حصّة من الأسبوع.

سجل توننداكس انطلاقة سلبية في أوّل حصّة من الأسبوع وتراجع بنسبة 0،54 بالمائة وأقفل عند مستوى 8203،97 نقطة وسط معاملات لم تتجاوز قيمتها 2،5 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وجاء سهم المغرب الدوليّة للإشهار على رأس قائمة الإرتفاعات وزادت قيمته بنسبة 7،1 بالمائة وأنهى الحصّة عند مستوى 0،150 دينار دون أن يكون السهم محل تبادل.

وتقدم سعر تلنات بنسبة 2،1 بالمائة وبلغ مستوى 7،290 دينار. وقد أظهر السهم أداء سلبيا منذ بداية سنة 2023 وسجل تراجعا بنسبة 5،1 بالمائة.

في المقابل واصل سهم الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية رحلته نزولا وفقد 5،9 بالمائة من قيمته وأقفل عند 3،380 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 55 ألف دينار.

وتراجعت قيمة سهم الشركة التونسيّة للسيّارات ، بعد تعرّضه لموجة بيع، بنسبة 3،9 بالمائة وأقفل عند مستوى 24 دينارا. وقدّرت المبادلات على السهم ب250 ألف دينار وشهد تقهقرا بنسبة 2،7 بالمائة من قيمته منذ بداية سنة 2023.

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي الأكثر حركية خلال الحصّة وتمكن من جذب معاملات بحجم 540 ألف دينار. وحافظ السهم على سعره في مستوى 98،500 دينار وتحسن اداؤه بنسبة 11،9 بالمائة منذ بداية سنة 2023.