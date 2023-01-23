تونس تدين إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد

أدانت تونس، الإثنين، إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وأكدت تونس أن هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي شكل من الأشكال إلى حرية التعبير وإنما هو اعتداء على المبادئ والقيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وتحريض على العنف والكراهية وازدراء الأديان.

وحذرت تونس من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، داعيةً إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان واحترام مقدسات الشعوب والكتب السماوية، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية.

ويذكر أنه في لقطات جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية، السبت، ظهر الدنماركي – السويدي راسموس بالودان زعيم حزب سترام كورس (الخط المتشدد) الدنماركي اليميني المتطرف، وهو يحرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام السفارة التركية.