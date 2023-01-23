القصرين : رفع 3711 مخالفة إقتصادية خلال سنة 2022

contr

أسفرت التدخلات الرقابية التي نفذتها فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين خلال سنة 2022 ، عن القيام ب38 ألفا و213 زيارة تفقد ومراقبة للمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل والأسواق الأسبوعية والبلدية مما مكن من رفع 3711 مخالفة إقتصادية أي بزيادة تقدر بحوالي 15 بالمائة مقارنة بالمخالفات المرفوعة السنة الفارطة وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين ، سامية البريكي .

وبينت البريكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه المخالفات تعلقت بالأساس بالترفيع في الأسعار ب2370 مخالفة وبالاخلال بتراتيب الدعم ب92 مخالفة وباخفاء واحتكار منتوجات ب255 مخالفة مع مخالفات تعلقت بغياب الفوترة ب306 مخالفة وعدم إشهار الأسعار ب678 مخالفة مع مخالفات تعلقت بالمترولوجيا القانونية ب175 مخالفة .

وذكرت البريكي في سياق متصل أن المخالفات المرفوعة شملت قطاعات الخضر والغلال ب1445 مخالفة وقطاع المواد الغذائية ب1421 مخالفة وقطاع الدواجن ب190 مخالفة إلى جانب قطاعات أخرى على غرار قطاع الأعلاف والمطاعم والمخابز والمرطبات والتبغ ومواد البناء واللحوم الحمراء والأسماك.

وبخصوص المنتوجات التي تم حجزها السنة الفارطة ، أوضحت المسؤولة الجهوية أنه تم حجز عدة منتوجات منها منتوجات أعيد ضخها في المسالك القانونية وايداع ثمنها في الخزينة العامة للدولة ومنها منتوجات تنتظر إصدار أحكام في شأنها مع منتوجات غير صالحة للإستهلاك تم اتلافها بعد الحصول على إذن من قبل حاكم الناحية بالجهة .

وأشارت إلى أنه تم حجز أكثر من 100 طن من الخضر والغلال وحوالي 14 طنا من الفرينة و11 فصل 8 اطنان من العجين الغذائي و6349 لترا من الزيت النباتي المدعم مع 1 طن فاصل 962 سكر أبيض وأكثر من 200 ألف علبة طماطم و1281 كراس مدعم مع 214 ألف و275 لتر مياه معدنية إلى جانب 77 طن فاصل 6 سداري و4 فاصل 311 طن شعير علفي مع 12 فاصل 965 طن والعنف المركب وأكثر من 5 اطنان حديد بناء إلى جانب منتوجات أخرى تم حجزها