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تونس سجلت ارتفاعا للطلب على المواد البترولية وسط انتعاش الطلب على وقود الطائرات

2023/01/24 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

ارتفع استهلاك المواد البترولية، مع موفى نوفمبر 2022، بنسبة 1 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة لسنة 2021 في بلد تراجع فيه الطلب على الطبيعي الى موفى شهر نوفمبر 2022 بنسبة 2 بالمائة والكهرباء بنسبة 7 بالمائة مقارنة .

وزاد استهلاك البنزين، وفق نشرية الوضع الطاقي الى موفى نوفمبر 2022، بنسبة 5 بالمائة مع بداية العودة الاقتصادية الطبيعية إثر تداعيات مجابهة الموجة الثانية من جائحة كورونا على التنقل وآثار سياسة العزل والتوقي بصفة عامة على الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

وتراجع استهلاك الغازوال بشكل طفيف بنسبة 2 بالمائة في حين زاد الطلب على كيروزان الطيران بنسبة 70 بالمائة مع موفى نوفمبر 2022 حيث شهدت حركة الطيران على المستوى الوطني والدولي عودة تدريجية الى النسق العادي.

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