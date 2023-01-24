تيتيباس يجتاز ليتشكا ويبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة

صعد اليوناني ستيفانوس تيتيباس إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة بعدما فاز على التشيكي غير المصنف ييري ليتشكا اليوم الثلاثاء 6-3 و7-6 و6-4.

وسيطر المصنف الثالث على المجموعة الافتتاحية بعد أن كسر إرسال منافسه التشيكي المتوتر في البداية لكنه خاض منافسة صعبة بعدما استعاد اللاعب البالغ عمره 21 عاما توازنه بعد ذلك.

واستغل ليتشكا، الذي لم يكن حقق الفوز بأي مباراة في بطولة كبرى قبل السفر إلى ملبورن، قوة ضرباته من الخط الخلفي ليواصل التنافس مع تيتيباس في المجموعة الثانية لكن اللاعب اليوناني فرض تفوقه ونال الأفضلية خلال الشوط الفاصل.

واحتاج تيتيباس إلى إنقاذ ثلاث نقاط متتالية لكسر الإرسال أثناء التعادل 3-3 في المجموعة الثالثة، وسط محاولات من ليتشكا للاستمرار في تهديد منافسه في ملعب رود ليفر.

ونجح اللاعب البالغ عمره 24 عاما في كسر إرسال ليتشكا أثناء التقدم 5-4 في المجموعة الثالثة ليحسم المباراة بعد ضربة من منافسه في الشبكة، وينتزع بطاقة الصعود.

وسيلعب تيتيباس في قبل النهائي مع الروسي كارين ختشانوف.