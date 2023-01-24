حادث مرور يخفي خلفه جريمة قتل..!

كشف مواطن أصيل ولاية المهدية، عن تفاصيل حادث مرور وهمي توفي على إثره ابنه البالغ من العمر 24 سنة، مؤكدا الحادث “كان مُفتعلا ومع سابقية الإصرار والترصّد”.

وأضاف المصدر ذاته اليوم في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أنه تلقى يوم 7 ديسمبر الماضي اتصالا هاتفيا من أحد جيرانه يبلغه بأن ابنه قد انزلقت به دراجته النارية على مستوى طريق أولاد الشامخ.

وأوضح أنه تحوّل على عين المكان ليجد ابنه مغشيا عليه دون تفاعل الأشخاص الذين كانوا على عين المكان وطلب النجدة أو سيارة الإسعاف، ليفارق الحياة بالمستشفى يوم 18 جانفي الحالي.

وتابع أن سائق الشاحنة التي صدمت ابنه لاذ بالفرار وتبيّن بعد ذلك أنه لا يملك رخصة سياقة كما أن وسيلة النقل دون شهادة فحص فني.

وأكد أيضا أن الشخص المتورط اتضح أنه ابن عم شخص آخر قام بتهديده قبل 4 أيام من الحادثة بعد أن قدّم شهادة ضدّه لدى المحكمة العقارية بالمهدية.

واعتبر أن الحادث “لم يكن عاديا وإنما عملية قتل مُدبّرة، داعيا السلط القضائية للتحرّك والتحقيق في ملابساته”، وفق قوله.