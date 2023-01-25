هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

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2023/01/25 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, متفرقات, مجتمع

يتميز الطقس خلال الساعات الاولى، من اليوم الاربعاء، بظاهرة الجليدة بغرب البلاد مع تواصل برودة الأجواء فيما تبقى إمكانية تساقط بعض الثلوج مطروحة بجبال مطماطة صباحا ثم المرتفعات الغربية للبلاد مساء.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، بين 5 و12 درجة وتصل محليا الى 14 بالوسط الشرقي وبالجنوب.
ويكون الطقس تدريجيا كثيف السحب مع نزول أمطار متفرقة بالجنوب ثم تشمل عددا من معتمديات الشمال والوسط الغربي اخر النهار وأثناء الليل.

وتهب الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالجنوب فيما يكون البحر مضطربا بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

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