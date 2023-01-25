بطولة ألمانيا: السخيري يسجل هدف فريقه في لقائه مع مضيفه بايرن ميونخ (1-1)

تعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه كولون بهدف لمثله(1-1)، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ17 من البطولة الألمانية لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم كولون بهدف سجله الدولي التونسي إلياس السخيري في الدقيقة الرابعة، وتعادل بايرن ميونخ عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وكان السخيري سجل هدفين لفريقه كولن في مباراته الماضية مع فردر بريمن 7-1

ورفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع كولون رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

كما تغلب فولفسبورغ على هيرتا برلين بخماسية دون رد (5-0)، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وتعادل شتوتغارت مع هوفنهايم بهدفين لمثلهما(2-2). ورفع شتوتغارت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما فاز لايبزيغ على مضيفه شالكه بستة أهداف مقابل هدف واحد (6-1) ، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد شالكه عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.