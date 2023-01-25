تسجيل 16 مخالفة انتخابية بهذه الدائرة..

تم تسجيل 16 مخالفة انتخابية بنابل 2 تتعلق اساسا بعدم احترام الاماكن المخصصة للتعليق وتعليق المعلقات الانتخابية خارج الاماكن المخصصة لذلك واستعمال معلقات غير مؤشر عليها من طرف الهيئة.

وأكدت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2 ايناس الفاطمي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام انه ان الهيئة قامت في هذا الاطار بتوجيه 16 تنبيه و3 انذارات وتمت ازالة عدد من المعلقات.

و يتنافس خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية عن دائرة نابل 2 ،10 مترشحين أي بمعدل مترشحين اثنين عن كل دائرة انتخابية، وذلك من أجل الفوز بـ5 مقاعد صلب البرلمان القادم.