الأندية الإنجليزية تحطم الرقم القياسي في الانفاق ب 542 مليون دولار خلال الميركاتو الشتوي

حطمت أندية البطولة الإنجليزية لكرة القدم الرقم القياسي في الإنفاق خلال سوق الانتقالات الحالية حيث انفقت 440 مليون جنيه إسترليني (542 مليون دولار), وفقا لخبراء شركة “ديلويت” المختصة في مجال التدقيق المالي (فوتبول ماني ليغ).

وتجاوز إجمالي الإنفاق من قبل الأندية الإنجليزية, الرقم الاعلى سابقا والبالغ 430 مليون جنيه إسترليني في جانفي 2018. وبتمويل سخي من المالكين الجدد, اعتلى تشلسي قائمة الأكثر إنفاقا, مسجلا رقما قياسيا في سوق الانتقالات الشتوية.

أنفق “البلوز” حوالي 180 مليون جنيه إسترليني, عقب انضمام الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار في صفقة بلغت قيمتها 88.5 مليون جنيه إسترليني. واستقدم تشلسي اللاعب الايفواري دافيد فوفانا من النرويج, والفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو, والبرازيلي أندري سانتوس من فاسكو دي غاما ونوني مادويكي من أيندهوفن الهولندي.

وانضم المهاجم الهولندي كودي خاكبو إلى ليفربول من أيندهوفن مقابل 44 مليون جنيه إسترليني في إحدى أكبر التعاقدات الشتوية. ولا يزال هناك أسبوع واحد قبل إغلاق النافذة الحالية, مما يترك مجالًا لتعزيز الرقم القياسي الجديد.

وأفادت شركة ديلويت ان إجمالي إنفاق أندية البطولة الإنجليزية في نافذة العام الماضي بلغ 105 ملايين جنيه إسترليني قبل أسبوع واحد من إغلاق سوق الانتقالات الذي أقفل حينها على 295 مليون جنيه إسترليني.

وشرح كالوم روس, مساعد المدير في مجموعة ديلويت “لقد تجاوز شهر جانفي 2023 الرقم القياسي الذي تم إنفاقه خلال أي نافذة شتوية سابقة حيث تتطلع أندية البطولة الإنجليزية إلى تعزيز صفوفها قبل النصف الثاني الحاسم من الموسم”.

وتابع “شهد موسم 2022-23 استثمار الأندية بكثافة في فرقها, وحتى الآن أنفقت الأندية هذا الموسم أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين”.

وأضاف “يوضح هذا المستوى من الإنفاق تعافي أندية البطولة الإنجليزية بعد الوباء, يجب أن تظل أهمية التخطيط المالي طويل الأجل والتركيز على الاستدامة المالية أولوية”.

وذكرت “ديلويت” ان إجمالي إنفاق أندية ال”بريميرليغ” لموسم 2022-23 وصل حتى الآن إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني, حيث يأتي الرقم القياسي الشتوي الجديد بعد الرقم القياسي الاخر الذي سجل في صيف الماضي ب 9ر1 مليار جنيه استرليني.