هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

يتميز الطقس خلال الساعات الأولى من الخميس 26 جانفي 2023، بظهور الجليدة بالمرتفعات ومن ثم بعض التساقطات الثلجية. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتواصل الأجواء باردة لتتراوح الحرارة القصوى بين 8 و14 درجة وتكون في حدود 5 بالمرتفعات. ومن المنتظر نزول امطار متفرقة ورعدية بالسواحل الشمالية وتكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي .

أما ببقية الجهات، سحب عابرة لا غير. وافاد المعهد في نشرته الصباحية، ان الرياح تتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة. البحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب.