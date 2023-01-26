معطيات وتفاصيل صادمة: جريمة قتل زوجين في منزلهما تبوح بأسرارها…

باشرت فرقة مكافحة الإجرام التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس يوم 17 جانفي 2023 البحث في قضية عدلية موضوعها ” قتل نفس بشرية عمدا المتبوع بجريمة ” هلك فيها زوجان أصيلا مطماطة.

ووفقا للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني فقد تم العثور على جثتيهما داخل منزلهما، وكانتا تحملان آثار عنف بواسطة آلة حادة، كما قام مرتكب الجريمة بالإستيلاء على مبلغ مالي قدره 17 ألف دينار.

وبتفعيل العمل الإسترشادي وإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد نصب كمين محكم، تمكنت يوم 25 جانفي 2023 دورية تابعة للوحدة المذكورة من القاء القبض على أحد مقترفي الجريمة والذي بالتحري معه اعترف بما نسب إليه رفقة شخصين آخرين.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به وإدراج مرافقيه بالتفتيش.