بوعسكر يؤكد ان الوضع المناخي في دائرة طبرقة-عين دراهم لا يرتقي الى مستوى الخطر الداهم او القوة القاهرة



افاد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس انه لا يوجد اي قرار لتأجيل الانتخابات التشريعية في دورها الثاني بالدائرة الانتخابية طبرقة عين دراهم او اي دائرة بالجمهورية التونسية بسبب سوء الاحوال الجوية معتبرا ان الوضع المناخي لا يرتقي الى مستوى الخطر الداهم او القوة القاهرة .

واكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان التقلّبات المناخية المستجدة والمتوقعة لا يمكن ان تحول دون استكمال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وانه لا وجود لأي سبب قاهر يمنع من اجرائها وشدد بوعسكر خلال اطلاعه على استعدادات الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة وجاهزية الهيئة وكل الهياكل والمؤسسات المعنية لتامين عملية الاقتراع يوم 29 جانفي الجاري، على ان الموعد القانوني للانتخابات هو يوم 29 جانفي وان الهيئة جاهزة لإجرائها مسندة في ذلك من قبل المؤسستين العسكرية والأمنية.

واوضح رئيس الهيئة بخصوص إمكانية تأجيل الانتخابات بدائرة طبرقة عين دراهم في حال نزول كميات هامة من الثلوج تحول دون قدرة الناخبين الى النفاذ الى مراكز الاقتراع، ان الهيئة جاهزة من الناحية اللوجستية والفنية وان الأحوال الجوية المتوقعة لا تمنعها من اجراء هذه الانتخابات بكافة الدوائر بما في ذلك دائرة طبرقة عين دراهم

واضاف في هذا الصدد ان الوضع المناخي لا يرتقي الى مستوى الخطر الداهم او القوة القاهرة او الدواعي الامنية مبينا ان عملية التأجيل في حال حصلت تستوجب قرارا يستند الى القانون الانتخابي والى أمر دعوة الناخبين للاقتراع والذي يخول لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون غيرها اتخاذ مثل هذا القرار.

وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة قد وضعت يوم امس الأربعاء مخططا في حال ساءت الاحوال المناخية حيث قالت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات صباح المشرقي خلال مشاركتها اشغال هذه اللجنة انه وفي حال ساءت الأحوال الجوية وتراكمت الثلوج وحالت الأوضاع المناخية دون قدرة الناخبين على الوصول الى مراكز الاقتراع فان اللجنة ستنسق مع الهيئة العليا للانتخابات لاتخاذ قرار تأجيلها الى يوم الاثنين 30 جاتنفي

من جهته اشار المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي في نشرة الثامنة للاخبارمساء امس الاربعاء على القناة الوطنية الاولى الى إمكانية تأجيل الانتخابات بالدائرة الانتخابية طبرقة عين دراهم في حال “استجد خطر داهم يمنع اجرائها”.