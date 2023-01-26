عاجل: تطورات جديدة بخصوص محاولة انتحار طبيبة في مستشفى بالمنستير..

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2023/01/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير جوهر المكني، اليوم الخميس أن الوضعية الصحية للطبيبة المقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير التي حاولت الانتحار اليوم، مستقرة وفي تحسن بعد اجراء عملية جراحية لها كما تم اعلام السلطات بخصوص الحادثة.

وأفاد في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، بأنه تم توفير احاطة نفسية لها ولعائلتها وأيضا لزملائها مشيرا الى أن دافع الانتحار شخصي ويهم الطبيبة المعنية ولا علاقة له بالعمل كما يراج، وفق تأكيده.

وأضاف في ذات السياق أنها كانت في عطلة مرضية والتحقت بعملها بشكل عادي. وأكد أن الطبيبة من “العناصر المشكورة” بالطاقم الطبي، وفق تعبيره.

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