قضية تقديم أموال للتأثير على الناخبين: الشرطة العدلية تتعهد بالبحث..

أفادت وزارة الدّاخليّة أنّ الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، تعهدت بالبحث بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية موضوعها “تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك”، الواقع التتبع فيها ضدّ عدد من الأشخاص عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنّ هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة والتي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 2 نوفمبر 2022 بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بلاغ لها بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، أنّ النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت بفتح بحث من أجل “تكوين وفاق بنية الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والتحريض على الفوضى” داخل الأحياء الشعبية، ضد أحد متساكني “حي الكرمة” بالقصرين.