تحيل ومكاتب غير قانونية للتوظيف بالخارج: وزارة التشغيل تحذّر..

عاجل: تطورات جديدة بخصوص محاولة انتحار طبيبة في مستشفى بالمنستير..

معطيات وتفاصيل صادمة: جريمة قتل زوجين في منزلهما تبوح بأسرارها…

عاجل: هذا ما قرره القضاء في قضية نور شيبة وسهيل بالرّاضية

صادم: تلميذ يحيل أستاذه على المستشفى..

2023/01/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أقدم تلميذ يدرس بالسنة الأولى من التعليم الثانوي يبلغ من العمر 15 سنة، اليوم الخميس 26 جانفي 2023، على الإعتداء بالعنف على أستاذ مما تسبب له في كسر على مستوى الأنف وجروح على مستوى الرأس وذلك داخل مكتب المدير بإحدى المعاهد الثانوية وسط مدينة القيروان وبحضور القيم العام وولي التلميذ والمدير.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بإيقاف التلميذ ونقل الأستاذ إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار لتلقي العلاج ورتق الجروح. وتعهدت فرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالبحث والتحري.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى منع الأستاذ دخول التلميذ إلى قاعة الأساتذة بالمعهد مما جعل التلميذ يتصل بوالده الذي حضر مباشرة واثر توجهه إلى مكتب المدير اقتحم ابنه المكتب واعتدى مباشرة على الأستاذ وفق موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn