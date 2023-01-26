صادم: تلميذ يحيل أستاذه على المستشفى..

أقدم تلميذ يدرس بالسنة الأولى من التعليم الثانوي يبلغ من العمر 15 سنة، اليوم الخميس 26 جانفي 2023، على الإعتداء بالعنف على أستاذ مما تسبب له في كسر على مستوى الأنف وجروح على مستوى الرأس وذلك داخل مكتب المدير بإحدى المعاهد الثانوية وسط مدينة القيروان وبحضور القيم العام وولي التلميذ والمدير.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بإيقاف التلميذ ونقل الأستاذ إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار لتلقي العلاج ورتق الجروح. وتعهدت فرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالبحث والتحري.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى منع الأستاذ دخول التلميذ إلى قاعة الأساتذة بالمعهد مما جعل التلميذ يتصل بوالده الذي حضر مباشرة واثر توجهه إلى مكتب المدير اقتحم ابنه المكتب واعتدى مباشرة على الأستاذ وفق موزاييك.