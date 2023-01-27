سرقة حافلة من الشركة الجهوية للنقل بالقيروان..#خبر_عاجل

تعرضت حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان مخصصة لنقل المسافرين خلال الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة 26 و27 جانفي 2023 إلى السرقة من قبل مجهولين تعمدوا الدخول من الباب الخلفي لمقر مأوى الحافلات بمحطة الحجام وسط مدينة القيروان.

وقامت الشركة بإبلاغ الوحدات الأمنية بالحادثة مع تقديم شكاية في الغرض، ليتمّ العثور على الحافلة اليوم الجمعة في أحواز مدينة القيروان وذلك بعد سرقة بعض التجهيزات والمعدات منها.

ويذكر أن شاحنة تابعة لنفس الشركة تعرضت أيضا منذ أشهر إلى السرقة من قبل مجهولين ولم يتم العثور عليها إلى حد الآن وفق موزاييك.