وزيرة المرأة تتعهد بالتعجيل بإعادة نشاط الفريق المتنقل لكبار السنّ بولاية الكاف في أقرب الآجال

تعهدت وزيرة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى بالتعجيل بإعادة نشاط الفريق المتنقل لكبار السنّ بولاية الكاف في أقرب الآجال وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير برنامج الفرق المتنقّلة وتعميمها على كامل ولايات الجمهوريّة وتحسين مردوده وتمكين أكبر عدد ممكن من كبار السنّ بالبيت من الانتفاع بالخدمات الصحيّة والاجتماعيّة حفاظا عليهم في وسطهم الطبيعي

وعاينت وزيرة المرأة خلال زيارة التفقد التي أدتها أمس الخميس لمؤسسة رعاية كبار السن بالكاف تعزيز الفريق الطبي وشبه الطبي المرافق للمقيمين في المركز وارتقاء عددهم الى 5 تتفيذا لقرارها القاضي بالمضاعفة الفورية لعدد أعوان التمريض بمؤسسات رعاية كبار السن وذلك في إطار الحرص على تلافي النقص الكبير المسجّل في عدد الممرضين الساهرين على تأمين الخدمات الصحيّة لفائدة المسنات والمسنين بدور الرعاية الراجعة بالنظر للوزارة

وأكدت الوزيرة خلال هذه الزيارة بحضور رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني أنّ الاتفاقية الممضاة مع الشريك الاتحاد العام التونسي للتضامن الاجتماعي نصّت على تعزيز المراكز لا فقط بالممرضين وأطباء الشيخوخة بل أيضا بأخصائيين نفسانيين واجتماعيين للإحاطة الصحيّة والنفسيّة الكاملة للمقيمين والمقيمات مشددة على أن صحة المسنين/ات من فاقدي السند تحت مسؤولية الدولة وكفالتها هي “خط أحمر”

كما عاينت الوزيرة الأشغال المنجزة لتأمين التسخين المركزي لهذه المؤسسة الرعائية وتوفير كلّ مستلزمات الراحة والإقامة الآمنة للمسنات والمسنين خاصة في ظلّ موجة البرد الحاليّة، مطّلعة على الجهود التي تمّ بذلها في مجال الرعاية الصحيّة للمقيمين الذين تلقوا الجرعة الثالثة من التلقيح ضد فيروس كورونا والتلقيح الموسمي ضدّ نزلة البرد بنسبة 100 بالمائة

وأكدت آمال بلحاج موسى حرص الوزارة على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة لفائدة الفئات الهشّة، حيث تم تخصيص اعتمادات بحوالي 15 مليون دينار بعنوان سنة 2023 لتحسين ظروف عيش المقيمين بمؤسسات رعاية كبار السنّ بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة مؤخرا مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لتسيير هذه المؤسسات وتقديم خدمات ذات جودة خلال الفترة 2023-2025

وذكّرت الوزيرة أنّ سنة 2022 شهدت مصادقة الحكومة يوم 29 سبتمبر 2022 على الاستراتيجيّة الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022- 2030 الرامية إلى تحسين نوعيّة حياة كبار السن وحفظ كرامتهم وتمكينهم من مختلف حقوقهم وضمان رعايتهم في بيئة آمنة ودامجة، وتجسيد المواطنة النشيطة والتضامن بين الأجيال وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال رعاية المسنين

تجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسة رعاية كبار السنّ بالكاف التي تبلغ طاقة استيعابها 42 سريرا تمت إعادة تهيئتها وتجهيزها باعتمادات مالية قدرها 454 ألف دينار وتوفّر المؤسسة وحدات عيش بها 12 غرفة ووحدات مشتركة مجهزة بأحدث المعدات تضم قاعات للتمريض والعلاج الطبيعي والوظيفي والتنشيط والأكل والطبخ والحلاقة والخزن