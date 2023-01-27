بنك “UBCI” يقوم بتوسعة مدرسة “بيرين” بسيدي حسين ويتكفل ببناء قاعة درس جديدة للتلاميذ..

أشرف الاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة UBCI اليوم الجمعة 27 جانفي 2023 بحضور وزير التربية فتحي السلاوتي على تدشين قاعة درس جديدة بالمدرسة الابتدائية بيرين بجهة سيدي جسين قام البنك ببنائها وتجهيزها بأفضل المعدات.

ويأتي هذا التدخل الذي قام به البنك من توسيعة واعادة تهيئة لمدرسة بيرين في اطار المسؤوليته المجتمعية للبنك وبهدف دعم المؤسسات التربوية العمومية لبناء مستقبل أفضل لأبناء تونس وحمايتهم من الانقطاع المبكر عن الدراسة.

وفي هذا الاطار أكد المدير العام للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة محمد قوبعه، في تصريح لموقع “المصدر”، على هامش تدشين قاعة الدرس الجديدة، أن التدخل لصيانة المدارس الابتدائية وإعادة تهيئتها أصبحت عادة دأب عليها البنك، بهدف توفير ظروف افضل للتلاميذ و مزيد دعمهم المادي والمعنوي وفق تعبيره.

و شدد قوبعة، على أن تدخل البنك في مدرسة بيرين يهدف الى خلق مناخ تعليمي جيد للتلاميذ لحمايتهم من الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة وأن هذه المدرسة تضم حوالي 700 تلميذ.

واضاف المصدر ذاته ان الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة يعمل كل سنة على تهيئة و صيانة المدارس العمومية، بالتنسيق مع وزارة التربية التي تقدم قائمة في المؤسسات التي تحتاج تدخلا واعادة صيانة وفق تعبيره.

ومن جانبه أثنى وزير التربية فتحي السلاوتي على المجهودات التي يقوم بها القطاع البنكي و قطاع التأمين في معاضدة مجهود وزارة التربية و الدولة في تحسين المؤسسات التربوية خاصة في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكنيا.

وبين الوزير ان الوزارة لديها قائمة بالمؤسسات التربوية التي تتطلب تدخلا عاجلا وتقوم في كل مرة بالتنسيق سواء مع البنوك أو المجتمع المدني بتحسين هذه المؤسسات حسب الأولوية وفق تعبيره

ونوه الوزير إلى أن الوزارة تحصلت من القطاع البنكي 50 مليون دينار مكنت من تحسين وضعية حوالي 393 مدرسة ابتدائية خلال سنة واحدة.